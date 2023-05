F1 | Hamilton | ' A Monaco come sul ghiaccio | ad un passo dall' incidente'

ROMA - Anche il Gran Premio di2023 di Formula 1 si è concluso con l'ennesimo successo di Max Verstappen e della sua Red ... precedute anche delle due Mercedes di Lewise George Russell .... una giustificazione che però non ha convincto lo spagnolo che ha replicato: '' Non mi interessa. Questa è una debolezza ''. VEDI ANCHE F1 GP2023, Gara: Verstappen più forte della ...I segnali confortanti dalla Mercedes Gli aggiornamenti portati dalla Mercedes aerano tra quelli più attesi nel paddock e dagli spettatori per valutare i potenziali ... Lewise George ...

F1, GP Monaco 2023, Mercedes. Hamilton: “Si vedono già dei miglioramenti” - Formula 1 Automoto.it

Le legge del Monte non la ribalta neanche un improvviso nubifragio. Il podio della gara più ambita dell’anno è la fotocopia delle qualifiche. Tutti sanno che la vera grande ...Chi sono i promossi e i bocciati del Gran Premio di Monaco 2023 di Formula 1, vinto dal campione del mondo in carica, Max Verstappen, su Red Bull RB19 Scopriamolo insieme con le nostre pagelle. Max ...