Exit poll | Catania al centrodestra | ballottaggio a Trapani

In Sicilia diffusi glidi Noto Sondaggi per Videoregione Sicilia : Catania e Trapani vanno al primo turno al centrodestra, Ragusa al sindaco uscente Cassì , Siracusa dovrà misurarsi con il ...Il centrodestra conquista il comune di Catania, con Enrico Trantino avanti neglicon una forbice compresa tra il 56% e il 60%. Secondo posto per il candidato del centrosinistra Maurizio Caserta con una forbice tra il 27,5% e il 31,5%. A Ragusa, invece, si conferma il ...Ore 15:43Catania Trantino (centro - destra) in testa con 56 - 60% Caserta (centrosinistra) 27,5 - 31,5%Ragusa Cassì (centro - destra) in testa con 59 - 63% Schinnà (centrosinistra) 18 ...

Amministrative: exit poll, centrodestra avanti nelle comunali in Sicilia Agenzia ANSA

Alle elezioni comunali di Catania il candidato del centrodestra Enrico Tarantino è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) con una forbice compresa tra il 56% e il 60%. Segue, ...Enrico Trantino verso la vittoria a Catania nelle elezioni comunali 2023. Secondo i primi exit poll di Noto, che riguardano solo il voto in Sicilia alla chiusura delle urne e con lo spoglio in corso, ...