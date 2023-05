Ex Genoa | la 777 potrebbe dare una nuova opportunità a Blessin

...del, esonerato a metà stagione per lasciar spazio ad Alberto Gilardino, potrebbero essere nuovamente gli stessi proprietari del Grifone. Secondo quanto emerge da alcuni media belgi la...... col Grifone addirittura qualificato all'Europa sotto l'egida Preziosi, poi non disputata per motivi di FFP: il- ter scalda sia il tecnico che i tifosi, la proprietà targataPartners vuole ......a margine vi è anche il ruolo che in questa vicenda può essere giocato daPartners, l'investitore statunitense che controlla un gruppo calcistico multiproprietario di cui fa parte anche il

Genoa, 777 costretta a ripianare i debiti con una forte iniezione di capitale ItaSportPress

È già tempo di pensare al futuro per il Genoa che dopo la cavalcata in Serie B è pronto a rinforzare la squadra per il prossimo anno. Si ripartirà da Gilardino, nei prossimi giorni ci sarà l'incontro ...Il Genoa, fresco di promozione in Serie A, ha già iniziato il casting per i giocatori che potrebbero arrivare alla corte del ...