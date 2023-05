Evento con l’Esercito ”Esercito&Sport” | l’evento con FIDAL Lazio

Leggi su seriea24

(Di lunedì 29 maggio 2023) Domenica 4 giugno 2023 a piazza Navona, nel cuore di Roma, si terrà la manifestazione sportiva “Esercito & Sport”, organizzata dalItaliano in collaborazione con laed il Comune di Roma. Questa speciale giornata di sport è stata progettata con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla pratica delle diverse discipline, che potranno essere provate dai partecipanti direttamente in piazza, sotto la guida vigile dei campioni militari del. Tra di loro, attesi Lorenzo Simonelli, Sofiia Yaremchuck, Alice Mangione per l’atletica, Abraham Conyedo per la lotta libera, Flavio Cannone per il trampolino elastico, Odette Giuffrida per il judo, Gabriele Detti per il nuoto, Mirko Zanni per il sollevamento pesi. Tantissimi gli sport in cui si potranno cimentare i partecipanti: dall’atletica leggera ...