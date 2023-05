Europa League | i convocati del Siviglia | Oliver Torres e altri tre recuperano per la Roma

...rituffarsi nell'ultima fatica di una stagione che ha riportato i biancocelesti in Champions. ...fine della stagione biancoceleste e l'attesa per la prossima che la vedrà protagonista nell'...Quante persone verrebbero avere un biglietto tra le mani e assistere, dal vivo, alla finalissima ditra Siviglia e Roma. Alla Puskàs Aréna è, ormai, tutto esaurito da giorni con i tifosi della Roma che non faranno mancare il loro appoggio in una serata, comunque, storica. Tra di essi, ...José Mourinho ha parlato a Sky Sport a due giorni dalla finale dell'. 'Stiamo lavoriamo duro per costruire la storia di questa società. Due finali europee consecutive solo i grandi club con una grande storia riescono a farle, per noi esserci riusciti ...

Roma, -2 alla finale di Europa League: cosa filtra su Dybala Calciomercato.com

CALCIO - "Lavoriamo ogni giorno per costruire storia di questa società": sentite le parole di José Mourinho a due giorni dalla partita che vale il titolo in Eur ...Gli andalusi, grazie alla gestione sapiente di Mendilibar, hanno scacciato l'incubo della seconda divisione e conquistato l'ultimo atto dell'ex Coppa ...