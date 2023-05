Esplosioni a Kiev | gli abitanti si rifugiano nella metro

(Di lunedì 29 maggio 2023) Corsa nelle stazioni dellapolitana per i residenti di, dopo una mattinata di, almeno dieci risuonatecapitale ucraina, e l'invito del sindaco Vitali Klitschko a "rimanere ...

Questa immagini pubblicate su Telegram mostrano dei bambini terrorizzati che urlano e corrono per strada dopo la prima di una serie diquesta mattina. Successivamente, i detriti caduti sono caduti nelle vicinanze, nel distretto di Podil, provocando un piccolo ...Corsa nelle stazioni della metropolitana per i residenti di, dopo una mattinata di, almeno dieci risuonate nella capitale ucraina, e l'invito del sindaco Vitali Klitschko a "rimanere al riparo nei rifugi". Già nella notte le difese aree hanno ...Si tratta del 15esimo attacco russo a maggio. Zelensky vuole sanzionare Iran per 50 anni Nuovo intenso attacco russo con droni e missili sull'Ucraina . Diverse fortisono state udite adurante l'ultima allerta aerea scattata questa mattina. Almeno una persona è rimasta ferita nel distretto Podilskyi, ha riferito su Telegram il sindaco della ...

Nuovo attacco ucraino a Belgorod. A Kiev torna a suonare l'allarme aereo: «Esplosioni anche in centro città» Open

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Allarme aereo a Kiev, sindaco: “Udite forti esplosioni”. LIVE ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 460. Dopo le esplosioni a Kiev e in varie zone del Paese, Zelensky ribadisce la linea ucraina contro la Russia: "L'Ucraina è sopravvissuta a tutti gli invasori e ...