Esplode il Kosovo | feriti 11 militari italiani | un' altra guerra alle porte dell' Italia?

(Di lunedì 29 maggio 2023) 41a Kfor, tra cui 11, sono rimastinei gravi scontri fra truppe Nato e dimostranti serbi a Zvecan, nel nord del. Degli 11, tre sono gravi ma non in pericolo di vita: avrebbero riportato ustioni e fratture. La tensione èstelle, tanto che la missionea Nato ha usato oggi gas lacrimogeni e bombe stordenti per disperdere i manifestanti serbi che protestavano davanti al municipio per chiedere la rimozione del nuovo sindaco, a maggioranza albanese. Secondo il portale Kossev, la Kfor sarebbe intervenuta quando la folla si è rifiutata, nonostante l'appello dei loro leader politici, di lasciar passare due veicoli specialia ...

Kosovo, situazione calma ma carica di tensione al nord Agenzia ANSA

Da giorni vanno avanti gli scontri nel Nord del Kosovo tra serbi e albanesi.E oggi a Zvecan sono dovute intervenire le truppe militari della Kfor per disperdere centinaia di dimostranti serbi che per ...Kosovo, tensione tra cittadini di etnia serbia e polizia a Zvecan 29 maggio 2023 Ancora tensione in Kosovo. Cittadini di etnia serba hanno tentato di occupare gli edifici del governo locale a Zvecan, ...