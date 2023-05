Ergastolo della patente Il governo studia la riforma del codice stradale

(Di lunedì 29 maggio 2023) Stretta sulle patenti, norme in materia di guida in stato di ebbrezza e nuove misure su monopattini e autovelox. Il ministro Salvini al lavoro

Chi ha sparato, Michele Iannello, è stato condannato all'ma ha ottenuto i domiciliari ... Perché la vostra storia ha toccato così tanto il cuoregente 'Mio figlio non era solo un ...... in cui si parlerà di due argomenti tornati alla ribalta delle cronache, quali l'e il ...del tribunale di sorveglianza dell'Aquila Laura Longo e il giornalista Riccardo Rosa editore...... ecco alcuni degli episodi più eclatantistoria recente Il 5 gennaio 2023, durante una lite ... I due assassini sono stati condannati all'. In foto: le case delle due famiglie Vai alla ...

Nuovo codice della strada: arriva l'ergastolo della patente QUOTIDIANO NAZIONALE

Al vaglio diverse novità per il nuovo Codice della Strada tra cui la possibile introduzione dell’ergastolo della patente: il ritiro a vita dell’autorizzazione alla guida a fronte di una determinata in ...L’AQUILA – “Morire di pena”: questo il nome dato all’incontro all’interno del Corso di Storia dell’Arte Contemporanea in programma oggi alle 11 all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, in cui si parl ...