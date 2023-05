Erdogan rieletto alla presidenza della Turchia Ecco la reazione del mondo

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 29 maggio 2023) e dai capi di Stato a partire da Putin e Meloni Recep Tayyipè statopresidenteper il terzo mandato da presidente.ha battuto il candidato rivale Kemal Kilicdaroglu al ballottaggio per le presidenziali, il suo primo ballottaggio, con il 53,41% dei voti contro il 46,59% dello sfidante. Le prime parole disono state: “Governeremo il Paese per i prossimi cinque anni e, se Dio vuole, ci meriteremo la vostra fiducia”.notiziarielezione, i leader mondiali hanno diffuso messaggi di congratulazioni a partire dall’emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani e il primo ministro ungherese Viktor Orbán. “Mio caro fratello Recep Tayyip, congratulazioni per la tua vittoria, ti auguro ...