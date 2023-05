Erdogan | i siriani saranno rimpatriati nei prossimi anni

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il presidente turcoha chiarito che il progetto di rimpatrio di 1 milione di profughiarrivati in Turchia a causa del conflitto in Siria sarà realizzato "in alcuni". Durante un ...

Il presidente turcoha chiarito che il progetto di rimpatrio di 1 milione di profughiarrivati in Turchia a causa del conflitto in Siria sarà realizzato "in alcuni anni". Durante un discorso ad Ankara ...Nell'ambito di un accordo sull'immigrazione concluso con l'UE nel 2016, che ha portato nelle casse del paese 6 miliardi di euro, la Turchia attualmente ospita circa 3,7 milioni di rifugiati. ......con il governo di Damasco e avviare il rimpatrio "volontario" di almeno un milione di. Il ... Sia Bruxelles che Washington avranno bisogno della mediazione disul dossier ucraino, ma ...

Erdogan è di nuovo presidente della Turchia: "Sono stati i siriani a decidere le elezioni" Today.it

Il presidente turco Erdogan ha chiarito che il progetto di rimpatrio di 1 milione di profughi siriani arrivati in Turchia a causa del conflitto in Siria sarà realizzato "in alcuni anni". (ANSA) ...Il presidente Recep Tayyip Erdogan può aver prolungato il suo periodo alla guida della politica turca per un terzo decennio, ma il Paese sta probabilmente affrontando il suo periodo più difficile. Erd ...