Erdogan è ancora presidente | Inizia il Secolo della Turchia

... ha detto il leader dell'opposizione Sullo stesso argomento: Come si spiega il voto dei turchi all'estero Che succederà nei prossimi probabili e faticosi cinque anni diIl discorso dal ......e Repubblicani per sospendere per due anni il tetto al debito pubblico americano (deve... dopo la conferma al potere del presidente, Recep Tayyip, che ha vinto le elezioni, anche se di ...Gli analisti osservano, inoltre, che i trader hannomolto da affrontare: dalla prospettiva ... oggi i mercati guardano anche la Turchia , dopo che il presidente turco Recep Tayyipha ...

Erdogan vince ancora, ma ora il sultano è meno forte Agenzia ANSA

La destra vince in Spagna. Urne aperte in Italia fino alle 15. Erdogan ancora al potere in Turchia. I fatti da conoscere ...Questa volta gli è servito il secondo turno, ma il presidente Recep Tayyip Erdogan – assoluto dominatore della scena politica turca da oltre un ventennio, ha vinto le elezioni presidenziali di ieri co ...