Equitazione | Piazza di Siena? L’obiettivo è quello di entrare nel Grande Slam delle gare

(Di lunedì 29 maggio 2023) Dopo la fine di una quattro-giorni straordinaria, suldi2023 si tracciano bilanci e obiettivi. Riconoscimento del lavoro, ma anche ambizione, tanta ambizione. A tracciare la linea, in questa direzione, è stato Diego Nepi Molineris, Event Director e D.G. di Sport e Salute SpA che, in una conferenza stampa in chiusura dell’evento ha affermato: “Il concorso di Roma può ancora crescere e serve un salto in avanti, deciso, definitivo. Non possiamo più pensare di vincere nel mondo da soli. Ci sono tanti eventi internazionali die da oggi ci prendiamo l’impegno con la FISE per creare un’azione di sistema che sappia generare maggior valore globale. Dobbiamonel, che comprende i concorsi di Aachen, Calgary, Den Bosch e Ginevra”. Poi ha aggiunto: “È ...

... ha conquistato la finalissima disputatasi tra i 30 binomi migliori tra tutte le regioni in gara, classificandosi al 15° posto in graduatoria generale dopo una bella gara nel campo in erba di...Negli ultimi giorni Roma ha ospitato una nuova edizione delle più importanti competizioni nazionali e internazionali di, conDi Siena come luogo privilegiato per ammirare splendidi cavalli e abili conduttori. Nel settore giovanile, viene disputata anche la Coppa del Presidente, la competizione a ...... Palermo) e Ginevra Guastella (0/4) su William (Siracusana Asd, Siracusa), con 26 ... Un complimento anche al Team dei pony che forse è stato un pò sfortunato, ma qui adi Siena per i ...

Lo straordinario scenario di Villa Borghese colpisce ancora nel segno. Non sono mancati tanti, tantissimi complimenti all'organizzazione italiana per la novantesima edizione di Piazza di Siena 2023, c ...Dopo aver sfiorato la vittoria nella Coppa delle Nazioni a Roma, l'Italia del salto ostacoli esce rinfrancata dalla manifestazione di Piazza di Siena ed ora punta verso gli appuntamenti principali del ...