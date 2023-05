Equitazione | Piazza di Siena 2023 | dopo le gare di Roma l’Italia guarda con fiducia agli Europei di Milano

(Di lunedì 29 maggio 2023)aver sfiorato la vittoria nella Coppa delle Nazioni adel salto ostacoli esce rinfrancata dalla manifestazione didied ora punta verso gli appuntamenti principali della stagione per ottenere la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024. Gli azzurri potranno giocarsi in casa la carta più importante, ovvero glidi, che andranno in scena a San Siro dal 29 agosto al 3 settembre, ma la costruzione di un’eventuale seconda occasione per ottenere il pass olimpico con la squadra arriverà tramite la Nations Cup.affronterà quattro tappe di qualificazione delle sei totali previste, saltando San Gallo e poi andando a Sopot e Rotterdam a giugno ed a Falsterbo ed Hickstead a luglio, saltando infine Dublino ad ...

... ha conquistato la finalissima disputatasi tra i 30 binomi migliori tra tutte le regioni in gara, classificandosi al 15° posto in graduatoria generale dopo una bella gara nel campo in erba di...Negli ultimi giorni Roma ha ospitato una nuova edizione delle più importanti competizioni nazionali e internazionali di, conDi Siena come luogo privilegiato per ammirare splendidi cavalli e abili conduttori. Nel settore giovanile, viene disputata anche la Coppa del Presidente, la competizione a ...... Palermo) e Ginevra Guastella (0/4) su William (Siracusana Asd, Siracusa), con 26 ... Un complimento anche al Team dei pony che forse è stato un pò sfortunato, ma qui adi Siena per i ...

Equitazione: i big della disciplina innamorati di Piazza di Siena: "Location fantastica" OA Sport

Lo straordinario scenario di Villa Borghese colpisce ancora nel segno. Non sono mancati tanti, tantissimi complimenti all'organizzazione italiana per la novantesima edizione di Piazza di Siena 2023, c ...Dopo aver sfiorato la vittoria nella Coppa delle Nazioni a Roma, l'Italia del salto ostacoli esce rinfrancata dalla manifestazione di Piazza di Siena ed ora punta verso gli appuntamenti principali del ...