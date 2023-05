Equitazione | i big della disciplina innamorati di Piazza di Siena | “Location fantastica”

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 maggio 2023) Lo straordinario scenario di Villa Borghese colpisce ancora nel segno. Non sono mancati tanti, tantissimi complimenti all’organizzazione italiana per la novantesima edizione didi2023, competizione di(specialità salto) andata in scena lo scorso weekend nel celeberrimo spazio verde romano catalizzando l’attenzione degli spettatori di tutto il mondo. A fine rassegna non a caso la FISE ha intercettato tra gli altri due dei protagonisti del Rolex Gran Premio Roma , i quali hanno commentato la propria gara. Per il Campione d’Europa Andre Thieme è stata una prima volta assoluta decisamente positiva: “È davvero incredibile, è un giorno speciale: vincere il Rolex Gran Premio a Roma alla mia prima partecipazione a un concorso in Italia, con moglie e figlia in mezzo al pubblico di questa...