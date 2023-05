Enel costruirà negli Usa un impianto per produrre pannelli solari E in Europa cosa stiamo facendo?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) L’annuncio di qualche giorno fa, passato in sordina e rilanciato da un bell’articolo di Federico Fubini sul Corriere, riguarda la decisione di, importantissima azienda italiana partecipata dal Ministero dell’Economia e Finanze, di costruire unper la produzione difotovoltaici a Inola, Oklahoma,Stati Uniti. L’investimento previsto supera il miliardo di dollari, con il potenziale di un raddoppio in futuro. Questo progetto è stato accolto con grande enfasiStati Uniti e ha ricevuto il sostegno entusiasta del presidente Joe Biden e dei capi nativi americani delle tribù Cherokee e Creek. Il contesto in cui si inserisce questa decisione riflette un cambiamento nel mondo. Dopo tre decenni di globalizzazione basata sul libero mercato e frontiere aperte, si è entrati in un ...