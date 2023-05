Empoli | Vicario | «Futuro? Non so ancora nulla | vorrei la Nazionale»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 29 maggio 2023) Guglielmo, portiere dell’, ha parlato del suoin vista della prossima sessione di calciomercato Guglielmo, portiere dell’, ha parlato a margine dell’evento Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione. Il portiere ha affrontato il tema relativo al suodopo l’ennesima grande stagione con la squadra toscana. LE PAROLE – «? Non ho la macchina del tempo e non posso arrivare a luglio… Mi godo l’ultima partita da fare con professionalità ed attenzione, poi spero ci sia la possibilità di far parte del gruppo della».