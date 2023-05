(Di lunedì 29 maggio 2023) Un, di origine marocchina, è statodai carabinieri in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'arresto, spiega una nota dell'Arma, è un ulteriore risultato dell'intensa supervisione che i militari empolesi stanno approfondendo nella zona, monitorando attentamente i diversi canali di traffico degli stupefacenti

Le Aquile riceveranno al 'Picco' il Torino ormai senza più ambizioni, il Verona ospiterà l'... italiano, è stato arrestato a Luni in flagranza di reato mentre stava consegnando della. ...... insieme a circa un grammo di. 'Agi' scrive che all'interno dell'abitazione del 27enne i ... Le aggressioni senza motivo sono spesso riportate dalle cronache: adun tifoso è stato ...... insieme a circa un grammo di. 'Agi' scrive che all'interno dell'abitazione del 27enne i ... Le aggressioni senza motivo sono spesso riportate dalle cronache: adun tifoso è stato ...

Empoli: cocaina pronta per la vendita. Arrestato un 47enne. Firenze Post

Un 47enne, di origine marocchina, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto, spiega una nota ...Ieri sera i carabinieri del Norm di Empoli hanno arrestato un 47enne marocchino in flagranza di reato perché beccato con più di 60 g di cocaina in casa ...