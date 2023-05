Elodie Show 2023 | il tour | l’artista annuncia le nuove date

(Di lunedì 29 maggio 2023), a meno di due settimane dall’apertura delle vendite per il suonei palazzetti prodotto da Vivo Concerti,già i sold out di Napoli (18/11), Milano (21/11) e Roma (25/11) e raddoppia le. I nuovi appuntamenti al Palartenope, al Mediolanum Forum e al Palazzo dello Sport sono previsti rispettivamente per venerdì 17, lunedì 20 e domenica 26 novembre. A questi si aggiunge il livea Firenze martedì 5 dicembre., ecco leI biglietti per lesaranno disponibili online da martedì 30 maggio alle ore 13:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 4 giugno alle ore 11:00. Dopo il successo del concerto evento sold ...

Tre concerti già sold out, arrivano altre date Tre concerti già sold out eaggiunge altre 4 date per il tour di novembre 2023. La cantante, a pochi giorni dall'apertura ...aggiunge il livea ...Calendario2023: Venerdì 17 novembre 2023 @ NAPOLI " Palapartenope " NUOVA DATA Sabato 18 novembre 2023 @ NAPOLI " Palapartenope " SOLD OUT Lunedì 20 novembre 2023 @ MILANO " Mediolanum ...annuncia i sold out di Napoli (18/11), Milano (21/11) e Roma (25/11) e raddoppia le date. I ... A questi si aggiunge il livea Firenze martedì 5 dicembre. Dopo il successo del concerto evento ...

Elodie show 2023: i concerti a Roma RomaToday

A meno di due settimane dall'apertura delle vendite per il suo tour nei palazzetti prodotto da Vivo Concerti, Elodie annuncia già i sold out di Napoli (18 novembre), Milano (21 novembre) e Roma (25 no ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...