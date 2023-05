Elezioni Turchia | Erdo?an eletto presidente

... 'Mi congratulo con Erdogan che ha vinto le', twitta la presidente della Commissione Europea. 'Non vedo l'ora di continuare a costruire le relazioni UE -. È di importanza strategica ...... invece, Klçdarolu non è riuscito a convincere le zone del sud - est dellaa maggioranza ...terremoto dello scorso 6 febbraio e che si spera rimanga unita in vista delle prossime, che ...in, Erdogan vince con il 52% Al ballottaggio il presidente al potere da vent'anni vince contro Kemal Kilicdaroglu, leader della coalizione di opposizione. 'La nostra gente ci ha dato ...

Elezioni in Turchia, Erdogan rieletto presidente: vince il ballottaggio contro Kilicdaroglu | "Diamo inizio al secolo della Turchia" TGCOM

Recep Tayyip Erdogan ha vinto le elezioni presidenziali in Turchia, battendo al ballottaggio il leader dell'opposizione Kemal Kilicdaroglu: ...