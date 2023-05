Elezioni in Turchia | l' esultanza dei sostenitori di Erdogan a Istanbul

Ma leinnon sono lecome avviene in Europa. Niente stampa anti governo, niente tv anti governo, molta galera per oppositori e dissidenti, le istituzioni religiose in ...La Borsa dellaè in netto rialzo dopo la vittoria di Recep Tayyip Erdogan nellepresidenziali del 2023, con il leader che può ora estendere il suo governo a un terzo decennio al potere. I risultati ...Grande entusiasmo a Istanbul, una delle piu' importanti citta' della, per la vittoria del presidente uscente Recep Tayyip Erdogan, trionfatore alleper la terza volta e ormai al potere da piu' di 20 anni. Migliaia di sostenitori del Sultano " come ...

Elezioni in Turchia, Erdogan rieletto presidente: vince il ballottaggio contro Kilicdaroglu | "Diamo inizio al secolo della Turchia" TGCOM

La politica nazionale e internazionale, l'alluvione che ha sommerso l'Emilia Romagna e i consigli di un economista premio Nobel. Lunedì 29 maggio dalle 23.40, ultima puntata di stagione per "Restart-L ...Grande entusiasmo a Istanbul, una delle piu' importanti citta' della Turchia, per la vittoria del presidente uscente Recep Tayyip ...