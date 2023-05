Elezioni in Sicilia | il centrodestra è in vantaggio a Catania | Siracusa e Trapani A Ragusa è in testa il candidato civico Cassì

(Di lunedì 29 maggio 2023) Chiusi i seggi nei 128 Comunini al voto per eleggere i sindaci e i membri dei Consigli comunali. Alle urne erano chiamati 1.387.169 cittadini, di cui 301.104 dovevano esprimere la preferenza per il rinnovo di sei Consigli circoscrizionali. In 113 Comuni, quelli con un numero di abitanti inferiore a 15 mila, si vota con il sistema maggioritario, mentre nei 15 Comuni più grandi il sistema è proporzionale, con eventuale ballottaggio da celebrarsi i prossimi 11 e 12 giugno. Particolare attenzione sui quattro capoluoghi,, e sugli altri 11 centri più popolosi: Aci Sant’Antonio, Acireale, Belpasso, Biancavilla, Carlentini, Comiso, Gravina di, Licata, Mascalucia, Modica e Piazza Armerina. Si vota anche per il Comune di Barrafranca, sciolto ...

Ieri e oggi si è votato per il secondo turno delle amministrative del 14 e 15 maggio in diversi comuni tra cui Ancona, Pisa, Massa e Siena. Ine Sardegna ci si è recati alle urne per il primo turno. Anche i risultati dei tre comuni toscani Pisa, Massa e Siena sono di particolare importanza perché la Toscana è una delle regioni ......5% Exit poll Trapani, Miceli in testa con 42 - 46% Allecomunali di Trapani il candidato del centrodestra Maurizio Miceli è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione) ...Si votava per il primo turno in oltre 160 comuni sardi e siciliani, e per il ballottaggio in 40 comuni italiani tra cui 7 ...

Elezioni comunali in Sicilia: voto e affluenza La Repubblica

Fra i comuni chiamati al voto in questa tornata ce ne sono quasi 30 che si trovano nella Sicilia centrale fra Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Agrigento si rinnoveranno le amministrazioni […] ...Chiusi alle 15 i seggi per i ballottaggi in 41 Comuni, e per il primo turno della comunali in Sicilia e Sardegna. Gli elettori coinvolti complessivamente nei ballottaggi sono stati 1.340.688 ...