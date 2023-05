Elezioni comunali | via allo spoglio dei ballottaggi | ecco le sfide principali

(Di lunedì 29 maggio 2023) Si sono chiuse alle 15 le urne per la seconda tornata delledi questa primavera. Ai battaggi hanno partecipato 41 comuni, tra i quali 7 capoluoghi di provincia, incluso uno di regione: Ancona, appunto, oltre a Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni e Brindisi. Hanno poi votato 128 comuni in Sicilia (incluse Siracusa, Ragusa, Trapani e Catania) e 39 in Sardegna. L’affluenza è stata complessivamente molto bassa: allenelle regioni a statuto ordinario, ieri sera alle 23 l’affluenza era stata del 37,5%, sensibilmente più bassa del primo turno, quando aveva partecipato il 45,4% degli aventi diritto. Leggermente meglio era andata in Sicilia, sebbene il dato sia più basso della scorsa tornata elettorale: 44,38%. Leda tenere d’occhio Lesono ...

Urne chiuse e spoglio in corso per il ballottaggio dellea Terni. La città dell'Umbria è uno dei 7 capoluoghi provinciali tornati al voto per scegliere il sindaco, dopo che al primo turno delle amministrative del 14 e 15 maggio nessun ...Urne chiuse e spoglio in corso per il ballottaggio dellea Pisa. La città toscana è uno dei 7 capoluoghi provinciali tornati al voto per scegliere il sindaco, dopo che al primo turno delle amministrative del 14 e 15 maggio nessun candidato ...2023 - 05 - 29 16:00:25 Mennella avanti a Torre del Greco Sono cominciate le operazioni di scrutinio. Con un terzo dei seggi già scrutinati, a Torre del Greco è avanti Mennella con il 55% contro il 45%...

Elezioni Comunali 2023, i risultati in diretta| Catania e Trapani, centrodestra avanti. Possamai in vantaggio... Corriere della Sera

Giuseppe Marchionna, detto Pino, ha vinto le elezioni comunali a Brindisi 2023. Il rappresentante del centrodestra ha ottenuto il 54% circa dei voti al ballottaggio, contro il 46% dello sfidante di ...Chiusi alle 15 i seggi per i ballottaggi in 41 Comuni, e per il primo turno della comunali in Sicilia e Sardegna. Gli elettori coinvolti complessivamente nei ballottaggi sono stati 1.340.688 ...