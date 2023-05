Elezioni comunali | male il Pd Schlein riunisce la segreteria e ammette | «Sconfitta netta» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 29 maggio 2023) Oltre due ore di, nella sede centrale del Nazareno. Ellyconvoca i dirigenti dopo la chiusura dei seggi. Al termine della riunione, uscendo da via Sant’Andrea delle Fratte, la leader del Partito democratico non nasconde la delusione per il risultato negativo ottenuto in questa tornata di amministrative: «, dimostrazione che il vento a favore delle destre è ancora forte». La segretaria chiede tempo: «Non si cambia in due mesi e il cambiamento non passa mai da singole persone. Ci vorrà un tempo più lungo per ricostruire fiducia e per ricostruire un centrosinistra nuovo, competitivo e vincente».invita a fare una riflessione sulle responsabilità della débâcle: non accetta che il suo partito sia individuato come unico colpevole. «È evidente che da soli non si ...