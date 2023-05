Elezioni comunali in Sicilia | affluenza in calo | a Catania ha votato il 40%

(Di lunedì 29 maggio 2023) (Adnkronos) –in, seggi riaperti alle 7 per la seconda e conclusiva giornata al voto per le amministrative in 128 comuni tra cui. Nell’isola si registra un fortedinella prima giornata delle. Ieri sera, alla chiusura dei seggi alle 23, la percentuale dei votanti è stata del 44,38%, più bassa in tutti i comuni rispetto alla scorsa tornata elettorale. Al’è stata del 39,89% con undel 13,24%; a Ragusa del 43,31% con -14,91%; a Siracusa del 42,40% con – 12,90% mentre a Trapani hail 42,89% con undel 16,27%. I seggi chiuderanno alle 15. Subito dopo comincerà lo ...

Operazioni di voto al via in Spagna, dove 35,5 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per elezioni comunali in praticamente tutto il Paese e amministrative in 12 regioni (tra queste Madrid e la ...