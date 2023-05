Elezioni comunali | alla prima prova Schlein non convince | la destra prende tutti i capoluoghi tranne quello in cui Elly non è mai andata

Leggi su open.online

(Di lunedì 29 maggio 2023) Non aveva scelto lei i candidati e anche al primo turno la segretaria del Pd,, ha partecipatosfida come se la partita non la riguardasse completamente (come non ricordare la conferenza stampa post voto iniziata con l’idea di nonre la parola per lasciare spazio ai referenti Taruffi e Baruffi). Ora, però, che anche i ballottaggi di questesi sono conclusi è difficile non ammettere che per la leader eletta da pocoguida del Nazareno i risultati siano più negativi che positivi, sebbene la sfida fosse in salita su più fronti. Nessuno dei tretoscani al voto (Siena, Pisa e Massa),con sindaci di centroma una storica tradizione di sinistra, è tornato da ...