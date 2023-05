Elezioni | centrodestra “forza 7” | l’unico effetto vincente è quello della Meloni

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ilsi aggiudica leamministrative del 2023 calando un settebello che schiaccia la sinistra nella ridotta di Vicenza. La coalizione fa il pieno dei Comuni capoluogo aggiudicandosi i ballottaggi di Ancona, Massa, Pisa, Siena, Terni a Brindisi e trionfando al primo turno a Catania. A queste città potrebbero aggiungersi a breve anche Trapani, Ragusa e Siracusa, tanto per limitarsi ai capoluoghi. Un successo netto, senza ombre, che dimostra la vitalità dell’alleanza anche in una competizione, come quella del ballottaggio che, causa l’alto tasso di astensionismo, non sempre le è stata favorevole. Non così questa volta. Fondatissima, dunque, la soddisfazione nelle dichiarazioni degli esponentimaggioranza. «Non esistono più roccafortisinistra, Ancona rappresenta un risultato storico», è il ...

Risultato storico altrettanto importante fu quello di Pisa, con ledel 2018. Al primo turno Michele Conti (), ex esponente di Alleanza Nazionale poi passato in quota Lega, ...... commentare gli eccellenti risultati delleamministrative che sono assolutamente confortanti per il, ragionare sul futuro in vista delleeuropee ". Salvini, commentando ...avanti ovunque. Bandecchi conquista Terni 'Oggi è una grande giornata per Ancona e per gli anconetani: la città crescerà ancora e lo farà tanto'. È un Silvetti in lacrime ...

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Il centrodestra vince queste elezioni amministrative e conferma il suo consenso tra gli italiani, il suo radicamento, la sua forza. Voglio ringraziare tutti i cittadini ch ...Centrosinistra sconfitto sei a uno nelle città al ballottaggio. Per il Pd di Elly Schlein una faticosa vittoria a Vicenza (senza Giuseppe Conte). E il ko ...