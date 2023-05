Elezioni | centrodestra a valanga | vince anche a Siena | Ancona | Pisa | Massa e Brindisi Peggio della sinistra c’è solo l’affluenza | sotto al 50%

Urne chiuse per i ballottaggi in 41 Comuni, e per il primo turno delle comunali in Sicilia e Sardegna.in vantaggio anche al primo turno in molti comuni in Sicilia. Per i comuni al voto di Sardegna e Sicilia il ballottaggio è in programma domenica 11 e lunedì 12 giugno. Affluenza in calo ...... in programma domenica e lunedì, un test importante sia perche per il centrosinistra. Ma ci si occuperà anche della Turchia al ballottaggio e di queste, tra le più importanti ...16.12 " Ancona: testa a testa trae centrosinistra A metà scrutinio " 52 sezioni su 99 " il candidato di, Daniele Silvietti, è avanti alla candidata di centrosinistra, Ida ...

Di Muro (centrodestra) ha vinto al ballottaggio contro il suo avversario Gabriele Sismondini (centrosinistra) per una differenza di ben 1174 voti.Sono stati chiusi alle ore 15 i seggi nei Comuni chiamati a eleggere il sindaco. Nel turno di ballottaggio erano coinvolti 41 centri, 7 dei quali ...