Elezioni Aprilia | Lanfranco Principi è il nuovo Sindaco | battuta al ballottaggio Luana Caporaso

... Ventimiglia (Imperia), Campi Bisenzio (Firenze), Pietrasanta (Lucca), Pescia (Pistoia), Umbertide (Perugia), Porto Sant'Elpidio (Fermo), Velletri e Rocca di Papa (Roma), Anagni (Frosinone),(......questo turno ordinario diamministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario , si è svolto al primo turno domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023., ...Dei quattro Comuni al voto la partita diè sicuramente quella più aperta. Ricordiamo che questo turno ordinario diamministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle ...

Ballottaggio 2023 ad Aprilia: l’affluenza dopo la prima giornata di voto LatinaToday

Elezioni Aprilia, Lanfranco Principi, del centrodestra, ha vinto il ballottaggio battendo la sfidante Luana Caporaso. Principi, appoggiato dal centrodestra, è il nuovo Sindaco della città.Al voto meno di un elettore su due per questo secondo turno delle amministrative per eleggere il sindaco. Sono quasi 8 i punti percentuali in meno rispetto a due settimane fa ...