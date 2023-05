Elezioni anticipate in Spagna | l' annuncio di Sanchez | Si voterà il 23 luglio

(Di lunedì 29 maggio 2023) AGI/Vista - "Il bando formale per leapparirà pubblicato domani, martedì, sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato, in modo che lesi svolgano domenica 23, nei termini previsti dalla legge. Ho preso questa decisione alla luce dei risultati delletenutesi ieri"...

Debole anche Madrid ( - 0,4%) dopo che il premier Pedro Sánchez, sconfitto nelle amministrative, ha deciso per le elezioni anticipate, mentre corre Istanbul (+4,3%) con il successo alle urne del presidente Erdogan. Fiacca anche Madrid ( - 0,08% a 9.183 punti l'Ibex 35), nel giorno in cui il premier Pedro Sanchez ha chiamato la Spagna alle elezioni anticipate dopo la sconfitta alle amministrative.

Spagna, Sánchez sconfitto convoca elezioni anticipate. Ecco perché la Repubblica

Il primo ministro anticipa le politiche al 23 luglio, alle prime battute dell'attesissima presidenza spagnola dell’Ue. I Popolari valutano l'alleanza con ...(LaPresse) – Il premier spagnolo Pedro Sanchez dopo la sconfitta alle elezioni regionali e comunali ha deciso di non proseguire il mandato fino a fine legislatura e ha… Leggi ...