Elemental | recensione del film Pixar

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il, 2023. Regia: Peter Sohn. Cast: Leah Lewis, Mamoudou Athie, Ronnie Del Carmen, Shila Ommi, Wendi McLendon-Covey, Catherine O’Hara. Genere: animazione, commedia. Durata: 103 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival di Cannes, in lingua originale. Trama: Il rapporto bislacco fra Ember, ragazza di fuoco, e Wade, ragazzo d’acqua, nel contesto della multiculturale Element City. Dopo l’apertura nel 2009 con Up e lo slot fuori concorso nel 2015 per Inside Out (e il marchio nel 2020 per Soul, che doveva debuttare all’edizione annullata), il Festival di Cannes ha nuovamente sottolineato la sua amicizia con ladando al ventisettesimo lungometraggio dello studio d’animazione l’onore e onere di chiudere l’edizione 2023. Una scelta che rientra anche nell’ottica della kermesse francese di tutelare i ...

Tuttavia non è di amore che parla. Far provare agli spettatori i sentimenti degli innamorati nonostante sia uno degli esiti del film, non è l'obiettivo primario. L'obiettivo primario e ...Tuttavia non è di amore che parla. Far provare agli spettatori i sentimenti degli innamorati nonostante sia uno degli esiti del film, non è l'obiettivo primario. L'obiettivo primario e ...

Elemental, la recensione da Cannes 2023 cinematografo.it

Secondo la critica, Elemental mette in campo un animazione "vibrante e colorata", appesantita da un messaggio pressante e da una storia inutilmente complessa. Scopriamo dunque i pareri di coloro che h ...Elemental è stato presentato in chiusura al Festival di Cannes: ecco le prime recensioni internazionali del nuovo film Pixar ...