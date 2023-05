Edward James Olmos | l' attore di Blade Runner ha il cancro alla gola ma adesso è in remissione

(Di lunedì 29 maggio 2023) L'interprete die recentemente della serie Mayans MC ha rivelato di aver concluso la chemioterapiafine dello scorso anno. L'veterano, noto per i suoi ruoli in, Battlestar Galactica e Mayans MC, ha recentemente rivelato la diagnosi die di aver terminato la chemioterapiafine del 2022. L'è ora ine, a quanto pare, fortunatamente, è riuscito a farcela senza grosse conseguenze alle corde vocali.ha parlato per la prima volta della sua malattia in un'intervista concessa nel corso di un podcast.ha ...

Edward James Olmos: La star di Mayans M.C. rivela la recente ... ComingSoon.it

La scoperta della malattia, poi la radio e la chemio terminate lo scorso dicembre. "È stata un'esperienza che mi ha cambiato", ha rivelato l'attore.