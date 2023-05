Edoardo Vianello | «Non rinuncio ai miei “altissimi negri”»

Leggi su panorama

(Di lunedì 29 maggio 2023) «Essere che? Uomo pensante? Per esser detto fesso, un giorno e non adesso». Questo verso s’attaglia perfettamente alle polemiche che assediano con i ritmi della cancel culture chi altro non voleva fare se non cantare. Sono i versi di una raccolta, Oltre il sensibile, che forse lo stesso autore non voleva fosse diffusa. Quell’uomo era Alberto, uno dei poeti futuristi del cerchio di Filippo Tommaso Marinetti, e quei versi sono riemersi dopo che i figli Tunni (pittrice di gran talento) edli hanno cercati, scovati e raccolti.a suo modo è un futurista della chitarra e della canzone e a 84 anni suonati (in tutti i sensi) si sente dire che quegli «» di una delle sue canzoni più celebri, I Watussi, sono politicamente scorretti. Eppure lui, cugino di Raimondo, ha fatto ...