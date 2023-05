Ecco il “modello” della Schlein | fa flop in Spagna

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 29 maggio 2023) Se ildoveva essere quellosinistra spagnola è perfetto. Peccato al momento risulti perdente. Ellyha costruito buona partesua candidatura alla guida del Partito Democratico giocando con le sue affinità a due mostri sacri del socialismo spagnolo: Pedro Sanchez, ovviamente; ma anche il sindaco di Barcellona Ada Colau. Con entrambi il segretario del Pd condivide approccio, politiche e spirito generale. Ma si spera (per lei) non gli ultimi risultati elettorali. Ieri infatti diverse regionisono andate al voto e per la sinistra le elezioni si sono rivelate un mezzo disastro. Le affinità Sanchez-Che Elly guardasse alspagnolo non è mai stato un mistero. Lo ha detto e scritto durante tutta la campagna ...