È stata un'il voto di domenica, in Spagna, per il Psoe, il Partitodel premier Pedro Sanchez, che ha perso praticamente tutti i posti che contano nelle elezioni amministrative, ...Il punto dell' Agi È stata un'il voto di domenica, in Spagna, per il Psoe, il Partitodel premier Pedro Sanchez , che ha perso praticamente tutti i posti che contano nelle ...Amministrative Spagna, i popolari mettono ko i socialisti E' stata un'il voto di ieri, domenica, in Spagna, per il Psoe, il Partitodel premier Pedro Sanchez, che ha perso praticamente tutti i posti che contano nelle elezioni amministrative , come la ...

Ecatombe socialista in Spagna: Sanchez si dimette ilGiornale.it

Effetto della cocente sconfitta dei socialisti, che hanno perso praticamente tutti i posti che contano a livello locale. Ottima affermazione dei Popolari, ...È stata un’ecatombe il voto di domenica, in Spagna, per il Psoe, il Partito socialista del premier Pedro Sanchez, che ha perso praticamente tutti i posti che contano nelle elezioni amministrative, com ...