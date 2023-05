“È vero quello che dicono” Isola dei Famosi | Helena Prestes sconvolta | viene fuori il suo ‘problema’

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 maggio 2023) L’dei2023 va in onda in diretta il lunedì, dunque in serata conosceremo il nome del nuovo eliminato che lascerà il gruppo per trasferirsi sull’di Sant’Elena. Ma probabilmente anche uno trae Gian Maria Sainato, attualmente ‘esiliati’ in quest’altra spiaggia lascerà definitivamente l’Honduras. Proprio come accaduto la scorsa settimana, quando Christopher Leoni ha dovuto abbandonare il reality show per volere del pubblico, chiamato da Ilary Blasi a un televoto flash. Il naufrago salvo sarà quindi raggiunto daeliminato al televoto di questa settimana. Ma a proposito die Gian Maria Sainato, in queste ultime ore la convivenza si sta facendo difficile. Tutta colpa di un comunicato della ...