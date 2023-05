È morto uno degli ultimi superstiti della strage di S. Anna Stazzema

Leggi su agi

(Di lunedì 29 maggio 2023) AGI - Un altro testimone dell'eccidio nazi-fascista di Sant'dise n'è andato. A novant'anni, èMauro Pieri. Il 12 agosto 1944 scampò allain cui le truppe delle Ss uccisero 560 persone. Quel giorno, nel piccolo paese dell'Alta Versilia, ad appena dodici anni, vide morire la madre e tre fratellini. Riuscì a mettersi in salvo scappando e nascondendosi in una stalla. Il sindaco di, Maurizio Verona, lo ricorda come uno dei testimoni più attivi, "sempre presente agli eventi e nel raccontare". I funerali di Mauro Pieri si terranno domani pomeriggio nella chiesa di San Bartolomeo a Pietrasanta. All'alba del #12Agosto 1944 i soldati nazifascisti di circondarono l'abitato di Sant'di ...