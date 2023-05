È morta Evelina Tomasoni | la 53enne colpita domenica da un fulmine

(Di lunedì 29 maggio 2023) È, ladi Manerbio , nel Bresciano,da unmentre si trovava sul versante del monte Guglielmo tra Pisogne e Zone in provincia di Brescia, a quota...

