È morta Evelina | la 53enne colpita da un fulmine Dov’era quando è successo

(Di lunedì 29 maggio 2023) Muoreda un. È la tragica fine diTomasoni,di Manerbio, provincia di Brescia. La notizia è uscita nella tarda serata di ieri domenica 28 maggio, ma si parlava di condizioni gravi per la donna che stava facendo escursionismo in montagna a 1800 metri di altezza. Purtroppo a nulla è valso il trasferimento all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. La donna era sul versante del monte Guglielmo tra Pisogne e Zone del brescianoè statada unè stata soccorsa, quindi intubata e poi portata tramite elisoccorso al nosocomio bergamasco. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, tanto che la prognosi era riservata. Dopo diverse ore di agonia la cinquantenne è deceduta. Leggi anche: Terrore ...

