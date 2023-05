E League | Roma; Bove ' meritiamo la finale e Mou è speciale'

... Napoli (1°), Lazio (2°), Inter (3°) e Milan (4°) qualificate in Champions; Atalanta (5°) e(6°) qualificate in Europa; Juventus (7°) qualificata in Conference, la ...... ai microfoni del programma di Rai Radio 1 "Radio Anch'io - Lo Sport", è Vincenzo Montella, ex die Siviglia, al momento allenatore dell'Adana Demirspor, in merito alla finale di Europa, ...Lo ha detto Edoardo Bove, centrocampista della, ai canali Uefa a due giorni dalla finale di Europa. Parlando di Mourinho invece lo definisce "una persona speciale" perché "è una persona ...

Roma, il cammino che porta alla finale di Europa League: tutti i gol segnati Corriere dello Sport

Rivivendo il cammino della Roma in Europa League Edoardo Bove ha rilasciato una lunga intervista alla Uefa raccontando le sue sensazioni per la finale europea di Budapest che vedrà la sfida tra ..."Mi aspetto una finale come si deve, perche' durante tutto l'anno abbiamo meritato di esserci quindi ne siamo molto contenti. Lo meritano anche loro. Il Siviglia viene dalla Champions League, quindi m ...