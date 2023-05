È in gravi condizioni | Sono scaramantico | cosa è successo a Massimo Boldi

... 'Ero al telefono con due modelle' Massimo Boldi: la disavventura in auto a Milano Massimo Boldi smentisce i rumors Massimo Boldi ha smentito i rumors secondo cui sarebbe in: 'Vorrei ...... oggi a Rho Fiera per un convegno sulle scienze della vita."Innanzitutto la notizia più importante: da quanto ci riferisce Areu la professoressa ferita non è in. A lei la vicinanza ...La donna non sarebbe in. Lo studente avrebbe anche minacciato i compagni di classe con una pistola giocattolo Uno studente sedicenne di un istituto di secondo grado ha aggredito una professoressa di 51 anni, ...

"In Italia ci sono circa 14 milioni di over 65, di cui oltre il 40% con almeno una patologia cronica grave, e quasi 4 milioni in condizioni di fragilità sociosanitaria. (ANSA) ...Beatrice Zaccaro ha sbattuto violentemente la testa. La famiglia ha autorizzato l'espianto degli organi ...