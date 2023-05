“È in gravi condizioni” Massimo Boldi | voci choc sulla sua salute Ma lui spiega tutto

(Di lunedì 29 maggio 2023) La voce sullediprecarie diè iniziata a circolare nella mattinata di ieri., 77 anni, ha sentito il bisogno di essere sincero con i suoi fan e raccontare cosa sta accadendo. Nei giorni scorsi era diventato virale un video con il comico rimasto impantanato con il suo suv sui binari del tram a Milano. Una disavventuraqualeaveva ironizzato ai microfoni Pomeriggio Cinque, il programma di Barbara D’Urso in ondarete ammiraglia del Biscione. >Rai, nuovo terremoto: addio a un passo per il conduttore: sarebbe il quarto addio in pochi giorni “Era un bel sabato sera e pioveva, ho preso la macchina che aveva appena venti giorni e sono uscito – ha raccontato – ero al ...

A partire dallegenerali del paziente. A ricordarlo è il presidente della Società ... Un esempio Intercettare un'alterazione posturale in età giovane, può evitare problemi piùcon l'...Ladella docente non sono: i medici che l'hanno soccorsa hanno saturato le ferite inferte dallo studente 16enne sull'avambraccio, mentre i medici stanno valutando se sottoporla a un ..." Massimo Boldi, finito insotto i ferri: il grave problema di cuore. Intervento d'emergenza ", recita l'intestazione dell'articolo, che ha fatto preoccupare i fan dell'interprete di ...

Un uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è morto folgorato nella tarda mattina di oggi in una cabina elettrica a torre privata che si trova in via Casamassima a Capurso, nel Barese. (AN ...Massimo Boldi in sala operatoria per gravi problemi di salute Era una fake news. A smentirlo è stato lo stesso attore ...