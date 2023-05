E allora addio | sei storia | Luciano!

(Di lunedì 29 maggio 2023) Luciano Spalletti è un pezzo incancellabile delladel Napoli. Ha scritto una pagina indelebile, con lavoro, idee innovative, con tanto studio e sacrificio. Poi con l’aiuto dello staff, dei calciatori, della dirigenza e del popolo napoletano, è chiaro: ma è suo il nome che brilla più di tutti nella galassia Napoli. Lo scorso luglio si è trovato con una rosa completamente rivoluzionata e forse inizialmente non credeva neppure lui all’impresa che avrebbe poi compiuto. Luciano Spalletti ha preferito il lavoro e la disciplina alle lamentele e ai rimpianti. Ha preferito pedalare – lo fa per hobby – su sentieri ripidi al facile lamentarsi della strada dissestata. Ha preferito costruirsi il percorso e disegnarsi la bandiera a scacchi del traguardo, ha messo i bastoni tra le ruote a 24 squadre tra Serie A e Champions League. Ha battuto tutti. Napoli Tatuaggio ...

La cantante di Crazy In Love , cheaveva 26 anni, aveva abbracciato l'idolo di sempre in ... Dopo la scomparsa di Turner, Beyoncé ha condiviso sul suo sito web una lettera di: "Mia amata ...Il 2 giugno 2016 a Verbania, in occasione della Festa della Repubblica l'Prefetto del Verbano Cusio Ossola Iginio Olita consegnò ad Antonio Magistris la medaglia d'onore concessa ai cittadini ...Dunque, Del Noce, dopo l'di Fazio e Annunziata c'è stata grande indignazione. La sinistra ... "In questa logica,, la sinistra si dovrebbe interrogare sul perché ha perso le elezioni avendo ...

Moio de' Calvi, addio alla cabina telefonica salvata due volte Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Pochi giri di parole. Aurelio De Laurentiis ha scelto il tavolo di «Che tempo che fa» su Rai 3, al cospetto di Fabio Fazio, per svelare il futuro di Luciano Spalletti. «È ...Nel 2010 una protesta di massa aveva bloccato la rimozione della cabina. Nel 2015 per la seconda volta l’Agcom aveva detto no. Stavolta a chiedere lo spostamento è stato il sindaco ...