La Guardia costiera di Genova ha effettuatooperazioni di soccorso al largo della costa genovese dove questa mattina imperversavano pessime condizioni meteo. Quattro persone sono state tratte in salvo. Le squadre sono intervenute in ...Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, e la vicesindaco, Giusy Iemma, questa mattina nella Sala Concerti di Palazzo De Nobili hanno incontrato lesquadre dei Vigili del Fuoco di Catanzaro che nei giorni scorsi, guidati dal comandante provinciale di Catanzaro Giuseppe Bennardo, hanno soccorso la popolazione emiliana tragicamente colpita ...vivevano sulla barca costruita nel 1985 e lunga 15 metri. Le altre vittime sono una coppia di ... altri sono statie poi c'è chi non ce l'ha fatta, per ragioni da chiarire . Cinque ...

Due soccorsi in mare al largo di Genova, salvate quattro persone ... Agenzia ANSA

La Guardia costiera di Genova ha effettuato due operazioni di soccorso al largo della costa genovese dove questa mattina imperversavano pessime condizioni meteo. Quattro persone sono state tratte in ...Due dei quattro morti sul lago Maggiore erano due agenti dell’intelligence. Nell’incidente nautico determinato da una improvvisa violenta tromba d’aria sul lago Maggiore, hanno perso la vita Claudio A ...