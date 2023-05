Due donne travolte da auto a Acilia e a Ponte Mammolo

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 maggio 2023) – Si tratta di un’italiana e una romena morte a poche ore di distanza – Due, una italiana e una romena, accomunate dallo stesso destino in due incidenti mortali avvenuti ieri a poche ore di distanza in due diverse zone della capitale. Il primo incidente è avvenuto ad. Un Doblò ha travolto e ucciso una donna, italiana, mentre attraversava una strada. Inutili i soccorsi, la donna è morta sul colpo. Poche ore dopo, verso sera, una signora romena di 54 anni ha subìto lo stesso destino. Investita nella zona di, tra via Tiburtina e via Cassino. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il 118 che ha accertato la morte della poveretta.