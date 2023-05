Dove si vive meglio in Italia? Siena | Ravenna e Trento al top Roma flop per i giovani | Sud in fondo alle classifiche

Siena per i bambini, Ravenna per i giovani e Trento per gli anziani. Sono queste le tre cittàsimeglio per fascia d'età, secondo un sondaggio del Sole 24 Ore. L'indage prende in esame alcuni indicatori fondamentali alle esigenza dei cittadini. Il Sud resta in fondo alle classifiche. ...Tuttavia il 62,9 per cento dei nigeriani " quasi 133 milioni "in condizioni di povertà e non ... che attraverserà 13 Stati africani, trasporterà il petrolio nigeriano in Marocco,si ......la stessa regina Elisabetta ha imparato a nuotare. Motivo dei musi lunghi e delle rimostranze più o meno striscianti, il fatto che il sovrano " che fra l'altro a Buckingham Palace non" ha ...

Angela Brambati età, malattia, marito, figli, dove vive, agriturismo, com’era: tutto su di lei Velvet Style

Hanno vissuto per anni nel loro bellissimo appartamento lontani da scandali e gossip. Dopo la scomparsa di Costanzo, la nota presentatrice ha continuato a ...Siena per i bambini, Ravenna per i giovani e Trento per gli anziani. Sono queste le tre città dove si vive meglio per fascia d'età, ...