‘Dottorati Innovativi’ | le nuove opportunità in Campania

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 29 maggio 2023)Innovativi.competenze per le imprese’, appuntamento promosso dall’Unione Industriali Napoli e dalDIH – Rete Confindustria Scarl, in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca e la CRUI, rientra a pieno titolo fra le iniziative di divulgazione del progetto PRIDE. L’evento ha avuto la finalità di presentare il bando di concorso per l’accesso alle borse di dottorato cofinanziate dal Mur a valere su risorse del Pnrr (D.M. 117/2023). La misura, fortemente richiesta dal sistema Confindustria, in questa nuova versione, mira a rendere il dottorato di ricerca ancora più coerente con le reali esigenze del mondo imprenditoriale. È questo uno dei principali obiettivi del bando in quanto è sempre più necessario mettere a disposizione delle imprese personale altamente specializzato. Con i Dottorati ...