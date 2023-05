Dopo queste elezioni il governo Barelli | soffiata sul post-Comunali

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) "Credo che una città come Ancona sia simbolo di un centrodestra vincente in Italia. Anche in Toscana, ad esempio, ci davano perdenti in alcuni comuni. Anche la vittoria di Brindisi è molto significativa. Se aggiungiamo anche quanto accaduto in Sicilia mi sembra che le cose per centrodestra evadano molto bene", le parole di Paolo, Forza Italia. E ancora: "Credo che sia fondamentale che il centrodestra che governa il Paese si presenti unito, specialmente nei capoluoghi di provincia. Parliamo in tutti i casi di un'elezione amministrativa che coinvolge un milione e mezzo di abitanti. Quello che è successo in Toscana, ad Ancona, a Brindisi e nel maggior numero di città in Sicilia è emblematico ed esplicito. Siamo soddisfatti in particolare perché i nuovi sindaci di Brindisi e Ancona sono di Forza Italia".Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...