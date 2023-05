“Dopo Fazio e Annunziata | in uscita anche Massimo Gramellini | nel suo futuro c’è La7” | l’indiscrezione di Dagospia

(Di lunedì 29 maggio 2023)Fabioe Luciasarebbe pronto a lasciare la Rai. A far trapelareè il sito, secondo cui il giornalista ed editorialista del Corriere della Sera “potrebbe aggiungersi alle uscite dalla terza rete di Fabioe Lucia. Fonti di primo piano ipotizzano il suo sbarco su La7 – si legge ancora sul sito diretto da Roberto D’Agostino -, contatti facilitati dalla vicinanza del giornalista a Urbano Cairo che èeditore di Rcs, gruppo in cuilavora come editorialista del Corriere della Sera. Sul tavolo delle trattative un programma simile destinato al sabato sera di La7?. A supporto di ciò, ...

l'ultima puntata di " Che tempo che fa ", Fabioha espresso il suo ringraziamento ai telespettatori attraverso un video su Instagram. Dichiarandosi "travolto da un'ondata di affetto" , ha ...Un esempio è quanto accaduto con Fabioe Luciana Littizzetto i quali, durante l'ultima ...di dover salutare anche la Clerici e doversi accontentare di qualcun altro per la prima voltaanni ...quasi vent'anni di assenza tornò al cinema per merito del regista Ettore Scola che nel film "C'... Ha condotto per Rai 3 il rotocalco "Mai dire mai" nel 1989 con Fabioe Giampiero Mughini e ...

Da Fazio è tutto, applausi e standing ovation per l’ultima puntata di “Che tempo che fa” La Stampa

Anthony Hopkins è stato ospite dell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa negli studi Rai. Durante l'intervista con Fabio Fazio, l'attore ha parlato della sua carriera, della ...Post di saluto sui social di Fabio Fazio il giorno dopo l'ultima puntata di Che tempo che fa su Rai3. «Sono stato travolto da un'ondata di affetto e commozione che mi ha consolato ...