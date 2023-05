Donzelli | “L’effetto Schlein c’è stato | ma a nostro favore Anche sul territorio governiamo bene” video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 29 maggio 2023) I risultati dei ballottaggi “confermano che stiamo facendo, non ci montiamo la testa: continuiamo con i piedi per terra a lavorare per gli italiani”, afferma Giovanni, responsabile organizzazione di Fdi, commentando l’esito delle amministrative. Se c’èai ballottaggi? “Mi sembrerebbe di sì, c’è. Ama c’è“, dice Giovanni, responsabile organizzazione di Fdi, commentando l’esito dei ballottaggi.e la vittoria del centrodestra unitoprosegue così: “Siamo serenamente soddisfatti: non era un dato di trend nazionale, è merito dei singoli sindaci e dei cittadini che hanno votato. Facciamo un in bocca al ...