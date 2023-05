Domenica In | Mara Venier massacrata | c’entra l’ospite “poco gradito”

(Di lunedì 29 maggio 2023) Anche28 maggio 2023 è andata in onda una nuova puntata diIn. Ospite Luca Barbareschi, il quale la sua presenza non è passata di certo inosservata. Quest’ultimo è uno di quei personaggi che la sinistra vorrebbe fuori dalla Rai perché ha espresso apprezzamento nei confronti di Giorgia Meloni. L’attore ed ex deputato è L'articolo proviene da KontroKultura.

Venier, conduttrice diIn e icona televisiva, ha sempre mantenuto un rapporto speciale con sua madre, Elsa. La loro connessione era così profonda chele ha ...Arisa , ospite daVenier aIn , ha cercato di raddrizzare il tiro dopo le critiche piombatele addosso nelle ultime ore. 'Non mi aspettavo che mi venissero fatte determinate domande, io sono una sincera da ...Francesca Fialdini, invece, ha lanciato una stoccata controIn eVenier in diretta

Arisa a Domenica In: “Mara vorrei chiarire un’incomprensione che c’è stata per via di… Il Fatto Quotidiano

Cristiana Ciacci ha ricordato suo padre Little Tony in un'intervista rilasciata a Domenica In in occasione del decimo anniversario della sua scomparsa ...Ieri, domenica 28 maggio, è andata in onda un’altra puntata di Da Noi a ruota libera e tanti sono stati i personaggi che sono andati ospiti da Francesca Fialdini. Tra questi, anche il regista di ...